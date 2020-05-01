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مرأة

بفلتر غريب.. شمس الكويتية تثير الجدل بصورتها على إنستجرام

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:15 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
نشرت المطربة شمس الكويتية، صورة غريبة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة غريبة ومختلفة ، وقد حصدت بها إعجاب الكثيرين؛ وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها، وكتبت: بعيدًا عن الفلتر  اليوم الساعة 10 بتوقيت السعودية #لايف_شمس على حسابي هِنا في الانستغرام  بانتظار اسئلتكم الي تجيب المرض تحت هذا البوست.

وارتدت شمس الكويتية تيشرت باللون البينك و بقصة مختلفة من منطقة الكتفين، وهو ما أبرز أنوثتها وأناقتها بشكل كبير.

وقامت شمس الكويتية بإسدال شعرها القصير على وجهها،  وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالاتها الطبيعية.

ولم تتكلف شمس الكويتية في وضع المكياج وارتداء الإكسسوارات الناعمة، حيث انها اكتفت بالظهور بفلتر  على شكل عصافير وبعيون زرقاء.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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