بفلتر غريب.. شمس الكويتية تثير الجدل بصورتها على إنستجرام

بعيدًا عن الفلتر 😂😂😂 اليوم الساعة 10 بتوقيت السعودية #لايف_شمس على حسابي هِنا في الانستغرام 🙏🏼🙏🏼🙏🏼😘😘😘 بانتظار اسئلتكم الي تجيب المرض تحت هذا البوست 😘😘😘😘