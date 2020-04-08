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مرأة

بقبعة غريبة.. شمس الكويتية تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور لها

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:52 ص
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
شاركت المطربة شمس الكويتية صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة كلاسيكية غريبة وعصرية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : ‏⁧‫#الشهرة‬⁩ نسعى جاهدين ونخسر الكثير للوصول إليها وعندما نصل نضع أعيننا على ما يخيفنا عن أعين الناس.


وارتدت شمس الكويتية فستان  باللون الأسود والمخطط باللون الأبيض، بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من انوثتها واناقتها بشكل كبير

وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا عبر كتفيها، بالإضافة إلبى انها اختارت قبعة باللون الأسود الكبيرة، والشبيكة على رأسها.

فيما اختارت شمس الكويتية بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والآي لاينر البينك، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

واختارت شمس الكويتية بعض الأكسسورات الناعمة ، حيث ارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي،  مع اسورة بسيطة من اللؤلؤ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالاتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..



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