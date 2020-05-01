استشاري مناعة يوصى بتناول 7 أطعمة فى رمضان لمواجهة كورونا.. فيديو

قال شريف حته
استشاري الطب الوقائي و المناعة، إن الأعراض الخاصة بفيروس كورونا تختلف من شخص
لأخر، موضحًا أن كل جسم يتعامل بقوة المناعة الخاصة به مع الفيروس.
وأضاف استشاري الطب
الوقائي و المناعة خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن كل شخص عليه أن يتناول أطعمة تقوى جهاز
المناعة خلال وجبتى الإفطار والسحور.
وأوضح استشاري الطب
الوقائي والمناعة ، أن السبانخ و الزبادي و الفول و اللبن و التمر و المكسرات و
شرب المياه بكميات كبيرة جدًا من المغرب لـ الفجر، وتناول عصير البرتقال و
الاهتمام بممارسة الرياضة بشكل مستمر يقوى المناعة.
وأشار استشاري الطب
الوقائي و المناعة إلى أن الدراسات الأخيرة التى تمت تؤكد أن فرصة انتشار فيروس كورونا فى فصل
الصيف ستكون قليلة.