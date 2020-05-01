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توك شو

استشاري مناعة يوصى بتناول 7 أطعمة فى رمضان لمواجهة كورونا.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:20 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو

قال شريف حته استشاري الطب الوقائي و المناعة، إن الأعراض الخاصة بفيروس كورونا تختلف من شخص لأخر، موضحًا أن كل جسم يتعامل بقوة المناعة الخاصة به مع الفيروس.

وأضاف استشاري الطب الوقائي و المناعة خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن كل شخص عليه أن يتناول أطعمة تقوى جهاز المناعة خلال وجبتى الإفطار والسحور.

وأوضح استشاري الطب الوقائي والمناعة ، أن السبانخ و الزبادي و الفول و اللبن و التمر و المكسرات و شرب المياه بكميات كبيرة جدًا من المغرب لـ الفجر، وتناول عصير البرتقال و الاهتمام بممارسة الرياضة بشكل مستمر يقوى المناعة.

وأشار استشاري الطب الوقائي و المناعة إلى أن الدراسات الأخيرة التى تمت تؤكد أن فرصة انتشار فيروس كورونا فى فصل الصيف ستكون قليلة.

ولفت استشاري الطب الوقائي و المناعة إلى أن نشاط الفيروس سيقل حال ارتفاع درجة الحرارة عن 29 درجة.


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