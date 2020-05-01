خروج 5 حالات من مصابي كورونا من مستشفى العزل بأبو قير

أعلن مستشفى عزل مصابي فيروس كورونا الموجود داخل المدينة الشابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية، اليوم، عن تعافي وخروج 5 حالات جديدة من المصابين المحتجزين بعد تمام شفائهم.



وخصصت وزارة الصحة المدينة الشابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية ليكون مستشفى عزل لذووي الحالات البسيطة من مصابي فيروس كورونا والذين لا يحتاجون إلى عناية فائقة.



كما يستقبل المستشفى المصابين الذين تحولت نتائج تحالي الفيروس لديهم من إيجابية إلى سلبية للبقاء بها لحين التأكد من تمام شفائهم.



وبخروج الحالات الخمس يرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مستشفى عزل مصابي فيروس كورونا الموجود داخل المدينة الشابية بمنطقة أبو قير إلى 130 حالة.



وكان مستشفى العجمي النوذجي بالإسكندرية، قد أعلن في وقت سابق ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 82 حالة.



جدير بالذكر أن وزارة الصحة خصصت مستشفى العجمي بالإسكندرية ليكون مستشفى العزل لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بينما خصصت مستشفى العزل بأبو قير ليكون مستشفى عزل لذووي الحالات البسيطة من مصابي فيروس كورونا والذين لا يحتاجون إلى عناية فائقة.