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محافظات

رغم تحذيرات كورونا.. كارثة بسوق الميدان الشعبي بالإسكندرية.. صور

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:31 م
رغم تحذيرات كورونا..
رغم تحذيرات كورونا.. كارثة بسوق الميدان الشعبي بالإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
يستمر مشهد الزحام بسوق الميدان، أحد الأسواق الشعبية بمدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، وذلك رغم تحذيرات الحكومة من خطورة التجمعات في نشر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويقع سوق الميدان-أحد أهم الأسواق الشعبية بالإسكندرية، يقع بمنطقة بحري ويمتد حتى المنشية، نطاق حي الجمرك، وسط المدينة الساحلية.

وقامت أجهزة المحافظة وحي الجمرك بفض السوق لأكثر من مرة قبل أن يعاود البائعين فرش بضائعهم مجددا وسط إقبال من المواطنين.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد شدد على منع التجمعات والزحام بمختلف أنحاء المدينة الساحلية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ على  استمرار أعمال التعقيم والتطهير بكافة الأسواق والمناطق المحيطة بها، هذا بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى أنحاء المحافظة وجميع أماكن تجمع المواطنين.
رغم تحذيرات كورونا.. كارثة بسوق الميدان الشعبي بالإسكندرية.. صور
رغم تحذيرات كورونا.. كارثة بسوق الميدان الشعبي بالإسكندرية.. صور
رغم تحذيرات كورونا.. كارثة بسوق الميدان الشعبي بالإسكندرية.. صور
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