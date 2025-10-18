بعثة المصري تغادر طرابلس فى طريقها إلى القاهرة بعد التعادل مع الاتحاد الليبي

عاد فريق المصري البورسعيدي إلى القاهرة قادمًا من العاصمة الليبية طرابلس بعد خوض مواجهة قوية أمام الاتحاد الليبي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، في لقاء أقيم مساء أمس على استاد طرابلس الدولي وسط حضور جماهيري كبير وأجواء تنافسية حماسية.

وغادرت بعثة المصري مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بعد أداء مباراة اتسمت بالندية والتكافؤ، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، دون أن ينجح أي منهما في ترجمة الفرص إلى أهداف، ليبقى الحسم مؤجلًا إلى مباراة الإياب التي ستقام في مصر.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مواجهة الإياب بين المصري والاتحاد الليبي، والمقررة في التاسعة مساء الأحد الموافق السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، على استاد السويس الجديد.

ويتكون الطاقم التحكيمي من جنوب أفريقيا، حيث يقود اللقاء الحكم الدولي ماكسيكسول بامبيسو، ويعاونه كل من زاكيلي سيويلا مساعدًا أول، وإلفاس سيتول مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى باتريك جاسا مهمة الحكم الرابع. كما كلف الكاف الجنوب سوداني ماكور ماجوك بمهمة مراقبة المباراة، بينما أسند مراقبة التحكيم إلى الكونغولي رينيه دانيال.

ويسعى المصري بقيادة جهازه الفني إلى تحقيق الفوز في مباراة الإياب لضمان التأهل إلى الدور التالي من البطولة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، بعد أن عاد من طرابلس بنتيجة التعادل التي تُعد إيجابية في ظل إقامة المباراة خارج الديار.

ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني للفريق البورسعيدي الإعداد المكثف لمواجهة الإياب عقب عودة البعثة مباشرة إلى القاهرة، حيث سيتم التركيز على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء الذهاب، وتحفيز اللاعبين على استغلال الفرص أمام المرمى لتحقيق الفوز المنتظر، في خطوة مهمة نحو استكمال مشوار الفريق في البطولة القارية التي يسعى المصري للذهاب فيها بعيدًا هذا الموسم.