الزمالك يستعين بمحامى إيطالي في قضية كهربا.. تعرف عليه

وتواصل المحامي مع مجلس إدارة الزمالك، بشأن كافة الأمور التي تخص قضية كهربا ، ياتي هذا بعدما تلقى مسؤولو الزمالك رد اللاعب حول القضية التى رفعها ضده مسؤولو الأبيض فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".





واتهم فيها النادى الأبيض الاعب بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى .





وينتظر مجلس ادارة القلعه البيضاء الفصل فى تلك القضية بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا، خلال الأيام القليلة المقبلة .