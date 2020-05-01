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رياضة

الزمالك يستعين بمحامى إيطالي في قضية كهربا.. تعرف عليه

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:33 م
كهربا
كهربا
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص مجلس إدارة نادي الزمالك علي الاستعانه ، بمحامى إيطالى لقضية كهربا فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"وهو سلفاتورى تشيفالى الذى سبق له وعمل مع كانافارو لاعب المنتخب الإيطالى السابق وعدد من الأندية الإيطالية وأبرزهم ميلان ونابولى.

وتواصل المحامي مع مجلس إدارة الزمالك، بشأن كافة الأمور التي تخص قضية كهربا ، ياتي هذا بعدما تلقى مسؤولو الزمالك رد اللاعب حول القضية التى رفعها ضده مسؤولو الأبيض فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

واتهم فيها النادى الأبيض الاعب بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى .

وينتظر مجلس ادارة القلعه البيضاء الفصل فى تلك القضية بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا، خلال الأيام القليلة المقبلة .
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