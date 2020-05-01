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ديني

"البحوث الإسلامية": "العمل الصالح" يحقق المنفعة العامة للأفراد والأمم والمجتمعات

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:20 م
أمين البحوث الإسلامية:
أمين "البحوث الإسلامية": "العمل الصالح" يحقق المنفعة العامة
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محمود ضاحي

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.

وتناول الأمين العام في حلقة اليوم قيمة العمل الصالح، حيث أمرت به وحضت عليه الشرائع السماوية، ولأهميته ربط سبحانه وتعالى بين العمل الصالح والإيمان في مواضع كثيره في القرآن الكريم

أضاف عياد أن الشرط الرئيس في تحقيق العمل الصالح هو إخلاص النية لله تبارك وتعالى، فالإخلاص هو الذي يجود العمل، ويدفع به نحو مراد الله تبارك وتعالى، ويحقق الصالح العام للأفراد والأمم والمجتمعات، فما أحوجنا إلى إخلاص العمل وإتقانه.

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: "إنَّ التوكل على الله في ظل انتشار وباء «كورونا» يوجب الالتزام بالتدابير والإرشادات العلمية والطبية والإدارية التي تفرضها الجهات المسؤولة للحد من انتشار الوباء، وتعاليم الأديان تلزم الإنسان باتباع تلك التعليمات ولا تعطيه أي حق في مخالفتها".

وأكد فضيلته خلال الحلقة الثامنة ببرنامجه «الإمام الطيب» أنَّ التوكل في الشريعة الإسلامية هو تفويض العبد أمره إلى الله تعالى مع الأخذ بالأسباب، لكن إذا ادعى إنسان التوكل على الله دون أن يأخذ بالأسباب فهذا التوكل لا يعد توكلا شرعيًا بل هو توكل مخالف للشرع، يُرضي هوى النفس ويُرضي نزعاتها الشيطانية.
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