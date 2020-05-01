شريف عبد الفضيل يهنئ أحمد حسن بعيد ميلاده

هنأ شريف عبد الفضيل لاعب الأهلى السابق، أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق بعيد ميلاده ال44.





ونشر عبد الفضيل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة وعلق: "كل سنه وانت طيب يا عميد وبخير 🎂🎂🎂🎂🎂@17ahmedhassan"





ويمتلك الصقر وعميد لاعبي العالم تاريخًا طويلًا حافل بالبطولات مع الأندية والمنتخب الوطني، حيث خاض مع الفراعنة 184 مباراة دولية، وتوج بكأس إمم إفريقيا أربعة مرات.









وتوقفت بطولة الدوري الممتاز، بسبب الاجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.















