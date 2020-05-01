فيديو جديد يفضح فبركة رامز مجنون رسمي

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد حلقة اليوم من برنامج المقالب « رامز مجنون رسمي » للفنان رامز جلال، والتي كان ضيفها الفنان حمدي الميرغني ، عبر قناة mbc مصر الفضائية.





وأثارت الحلقة جدل الكثيرين، بسبب مشهد النهاية في الحلقة، والتي تحدث فيها حمدي الميرغني، بشكل مباشر قائلًا: «استنوننا في رمضان .. برنامج رامز مجنون رسمي على mbc»، وذلك دون أن يطلب منه رامز ذلك، أو يقوم بإخباره باسم البرنامج، وهو ما يثير الشكوك حول معرفته مسبقًا باسم البرنامج وطبيعة المقلب.





من جهة أخرى، نشر، حمدي الميرغني، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من كواليس حلقته اليوم ببرنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» للفنان رامز جلال.

وعلق حمدي الميرغني، على صورته عبر فيسبوك، قائلًا: «شكرا يارامز ع المقلب الظريف دا»، في أول رد فعل منه على مقلب اليوم، لتنهال عليه الإعجابات والتعليقات.



