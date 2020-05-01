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فن

فيديو جديد يفضح فبركة رامز مجنون رسمي

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:37 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد حلقة اليوم من برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» للفنان رامز جلال، والتي كان ضيفها الفنان حمدي الميرغني، عبر قناة mbc مصر الفضائية. 

وأثارت الحلقة جدل الكثيرين، بسبب مشهد النهاية في الحلقة، والتي تحدث فيها حمدي الميرغني، بشكل مباشر قائلًا: «استنوننا في رمضان .. برنامج رامز مجنون رسمي على mbc»، وذلك دون أن يطلب منه رامز ذلك، أو يقوم بإخباره باسم البرنامج، وهو ما يثير الشكوك حول معرفته مسبقًا باسم البرنامج وطبيعة المقلب. 

من جهة أخرى، نشر، حمدي الميرغني، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من كواليس حلقته اليوم ببرنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» للفنان رامز جلال. 

وعلق حمدي الميرغني، على صورته عبر فيسبوك، قائلًا: «شكرا يارامز ع المقلب الظريف دا»، في أول رد فعل منه على مقلب اليوم، لتنهال عليه الإعجابات والتعليقات.

وكان الضحية اليوم  لرامز جلال الفنان حمدى الميرغنى، في برنامجه المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر» الذي يقنع فيه الضحايا بأنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا بأنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "إم بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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