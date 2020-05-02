رئيس الاتحاد السكندري: 13 ناديا ترغب في إلغاء الدوري

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن الأندية التي أرسلت خطابات رسمية، من أجل إلغاء الدوري المصري هذا الموسم.





وكان رئيس الاتحاد السكندري، أكد أمس أن 13 ناديًا من أندية الدوري المصري ترغب في إلغاء الموسم الجاري، بعد توقفه منذ منتصف مارس الماضي.





وقال مصليحي خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت": "هناك 15 من رؤساء الأندية أنشأوا جروب لنعرف من الموافق على استكمال الدوري من عدمه، بما فيهم الأهلي والزمالك، واتفقنا على أن يرسلوا لي خطابات باعتراضهم، لكي أرسلها للمسؤولين".





وأضاف: "هناك أندية أرسلت لي خطابات رسمية بالفعل، وهي، وادي دجلة، المصري، الإسماعيلي، الاتحاد، طلائع الجيش، المقاصة، نادي مصر، طنطا، ومن المفترض أن هناك أندية أخرى منها أسوان وحرس الحدود سيرسلون لي الخطابات غدًا".





وتابع: "ننادي كثيرًا وطلبنا كثيرًا بضرورة أن تجلس معنا اللجنة الخماسية لنعرف الوضع ونتناقش، ولكن لا حياة لمن تنادي".