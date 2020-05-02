آبل تتيح معرفة أماكن اختبار فيروس كورونا على Apple Maps

قامت شركة آبل بتحديد جميع مواقع اختبار وفحص فيروس كورونا في الولايات المتحة الأمريكية، وذلك على تطبيقها Apple Maps آبل مابس.

ووفقا لموقع Tech Times التقنى فإن شركة آبل قد أدرجت جميع مواقع فحص فيروس كورونا للولايات الخمسين في الولايات المتحدة، بحيث يمكن للمستخدمين كتابة اختبارات فيروس كورونا أو اختبار COVID-19 على شريط بحث Apple Maps وسيجدوا كل المواقع بداية من أقرب مكان لهم.









وأدرجت آبل مواقع البحث فى أعلى شريط البحث بجانب مراكز التسوق والمتاجر الكبيرة بحيث تكون سهلة على المستخدمين، وتعرض خرائط آبل أوApple Maps كل المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بمواقع الاختبار، والتي تتضمن ساعات عمل الموقع وعنوانه بالكامل ورقم هاتفه.





كما يمد تطبيق Apple Maps كل التعليمات التى يجب على المستخدمين اتباعها كما يخبرهم بضرورة حجز ميعاد لعمل الاختبار كما أن التطبيق مرتبط بالمواقع الطبية لعمل الاختبار لتمكينها من إرسال روابط اخرى مفيدية للمستخدم يمكن الدخول عليها متعلقة بعمليات اختبار الفيروس.





وجاء هذا التحديث على Apple Maps بعد إطلاق الشركة بوابة ويب جديدة الأسبوع الماضى تتيح تحديث للمستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية تقديم معلومات يمكن عرضها على تطبيق Apple Maps.





ووفقا للموقع فإن شركة آبل ستقوم بالتوسع في تفعيل الخدمة في جميع أنحاء العالم قريبا، حيث سيكون بإمكان مستخدمى آبل في العالم معرفة أقرب موقع لعمل اختبار فيروس كورونا.



