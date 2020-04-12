لتسهيل طلب الديلفرى أثناء الحظر.. تحديث جديد لـ Apple Maps

أعلنت شركة آبل عن إجراء تحديث على خدمتها Apple Maps أو خرائط آبل عن طريق إبراز كل ما يتعلق بطلب الخدمات الغذائية والطبية عند البحث.





ويستطيع مستخدمو آبل عند فتح تطبيق Apple Maps على هواتفهم، في اعلى البحث رؤية كل الأماكن التى تتعلق بتوفير الخدمات الغذائية والطبية مثل المطاعم والصيدليات القريب من المستخدمين، بالإضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل أو الديلفرى .





وذكر موقع Ubergizmo أن شركة آبل قامت بهذا التحديث ليتلاءم مع الوقت الذى يعيشه العالم، بعد تفشى فيروس كورونا، وتطبيق إجراءات لمكافحة تفشى الفيروس مثل الحظر وإغلاق المحلات والمطاعم وغيرها، وحتى يكون بإمكان المستخدمين معرفة الأماكن التى تقوم بتوفير ما يحتاجونه وقت الحظر.





ويساعد التحديث الجديد حماية المستخدمين على حماية أنفسهم من النزول واحتمالية إصابتهم بالفيروس، حيث يمكنهم طلب خدماتهم عن طريق الديلفرى، حيث سيقوم التحديث بعرض كل خدمات الديلفرى الموجودة حسب المنطقة التى يتم استخدام فيها Apple Maps.





وتعمل آبل على توفير التحديث إلى كل مستخدميها في جميع أنحاء العالم، أما في الوقت الحالى فهو موجود في عدد من الدول منها الولايات المتحدة.





وفي وقت سابق، قامت شركة جوجل بإجراء تحديث مماثل على خدمتها جوجل مابس Google Maps المماثلة لخدمة Apple Maps ولكن على هواتف الأندرويد ، بحيث يستطيع المستخدمون عند فتح التطبيق من رؤية كل المطاعم وخدمات التوصيل للمنازل أو الديفلري، في الأعلى بجانب البحث.





ويتيح التحديث للمستخدمين أثناء العزل المنزلى، إمكانية طلب من خلال الموقع عند فتح قوائم المطاعم القريبة، بالإضافة إلى متابعة التحقق من القائمة ووقت الخدمة ومراجعات العملاء لكل منفذ.



