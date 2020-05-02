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اقتصاد

أسعار الدولار والعملات العملات الأجنبية اليوم السبت 2-5-2020

السبت 02/مايو/2020 - 09:07 ص
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية
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احمد علام

استقر سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 2 مايو 2020، مقابل الجنيه ليسجل 15.69 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

 

وبحسب موقع "دولار لايف"، فيقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.70 جنيه، فيما يقدم البنك الأهلي المصري ، أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيه.

 

 وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت:

 

سجل سعر اليورو 17.06 جنيه للشراء و17.17 جنيه للبيع.

 

بينما سجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.62جنيه للشراء و19.74 جنيه للبيع.

 

وسجل الفرنك السويسرى 16.16 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع.

 

 واستقرت كورنا سويدية عند 1.55 جنيه للشراء و1.58 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات الآسيوية اليوم السبت

 

سجل الين اليابانى 14.72 جنيه للشراء و14.82 جنيه للبيع.

 

استقر اليوان الصينى عند 2.22 جنيه للشراء و2.24 جنيه للبيع.

 

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