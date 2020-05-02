إحصائيات عالمية: كورونا يتفشى بـ 212 دولة.. 3402160 إصابة و239623 وفاة

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد19"، حتى مساء أمس، الجمعة، أن الفيروس أودى بحياة 239623 شخصًا في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم 3 ملايين و402 ألف و160 شخصًا، تعافى منهم أكثر من مليون و83 ألف مريض.









وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 17 دولة أمس، الجمعة، وفاة 38 شخصًا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 3,921 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك بتراجع عن حصيلة وفيات وإصابات الخميس التي كانت 42 وفاة، و 3,941 إصابة جديدة في 18 دولة.









وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 212 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الجمعة، أكثر من 84 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 5,053 حالة وفاة، حتى الآن، فيما لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تسجل الجزء الأكبر منهم، حيث أعلنت الجمعة عن 1,541 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها إلى 65,397 شخصًا، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي تخطت المليون اصابة، حيث بلغت حصيلتها حتى اللحظة مليون و122 ألفا و 866 شخصًا، منهم 27,843 إصابة جديدة حتى الآن. والأرقام القادمة من أمريكا مرشحة للزيادة في أي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.









كما ولا تزال إيطاليا تحافظ على مركزها الثاني عالميًا من حيث عدد الوفيات بإجمالي 28,236، منهم 269 الجمعة، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 207,428 إصابة، منهم 1,965 حالة اكتشفت آخر 24 ساعة.









بريطانيا التي اصبحت تحتل المركز الثالث عالميًا، منذ الأربعاء الماضي، سجلت الجمعة 739 حالة وفاة، من مجموع 27,510 وفيات، فيما أعلنت عن اكتشاف 6,201 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 177,454 حالة مؤكدة.









ولا تزال إسبانيا تستقر عند المركز الرابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 24,824 شخصًا منهم 281 الجمعة، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 242,988 شخصًا، منهم 3,648 في آخر 24 ساعة.









كما حافظت فرنسا على مركزها الخامس بحصيلة 24,594 وفاة، منهم 218 الجمعة، وحصيلة 167,346 إصابة، منهم 168 في آخر 24 ساعة.









وتأتي بلجيكا مستقرة في المركز السادس مسجلة حصيلة وفيات بلغت 7,703 حالات، منهم 109 الجمعة، وحصيلة 49,032 إصابة، منهم 513 آخر 24 ساعة. يليها ألمانيا التي تستقر عند المركز السابع عالميًا بإجمالي وفيات بلغ 6,670 شخصًا، منهم 47 الجمعة، وحصيلة 163,855 إصابة، منهم 846 آخر 24 ساعة.









وتقدمت البرازيل، من المركز التاسع لتستقر الجمعة، عند المركز الثامن على حساب إيران التي تراجعت مركزا عالميا واحدا، حيث بلغت حصيلة الوفيات في البرازيل 6,329 شخصًا منهم 428 الجمعة، وبلغ إجمالي الإصابات لديها 91,589 حالة مؤكدة، منهم 6,209 في آخر 24 ساعة.









وتراجعت بذلك إيران إلى المركز التاسع بحصيلة 6،091 وفاة، منهم 63 الجمعة، فيما بلغت حصيلة الاصابات لديها 95,646 إصابة، منهم 1,006 آخر 24 ساعة.





وفي المركز العاشر تستقر هولندا، بحصيلة وفيات بلغت 4,893 شخصًا، منهم 98 الجمعة، وحصيلة اصابات تبلغ 39,791 إصابة، منهم 457 آخر 24 ساعة.





فيما تحافظ الصين، وهي مركز بداية تفشي الفيروس عالميا، على مركزها ال11 عالميًا، بحصيلة وفيات 4,633 دون أن تسجل الجمعة ومنذ ايام ماضية اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82,874 حالة، منهم 13 فقط في آخر 24 ساعة.





واستقرت كندا عند المركز ال12 عالميًا، حيث سجلت الجمعة 203 حالات وفاة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات لديها الى 3,387 شخصًا، كما سجلت 1,548 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 54,784 حالة في البلاد.





38 وفاة و3,921 إصابة جديدة في 17 دولة عربية





وعلى صعيد الدول العربية أوضحت الإحصاءات أن 8 دول عربية أعلنت الجمعة عن وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، الجزائر، قطر، المغرب، والعراق، فيما سجلت 9 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.





فقد سجلت مصر وفاة 14 شخصًا، من مجموع 406 وفيات حتى الآن، وعن تسجيل 358 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 5,895 حالة.





وفي السعودية، تم تسجيل 7 حالات وفاة، من مجموع 169 وفاة في المملكة حتى الآن، وعن تسجيل 1,344 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 24,097 شخصا، وتشهد السعودية منذ 13 يومًا ماضية متتالية، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة









وسجلت الإمارات 6 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 111 شخصًا، كما سجلت 557 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 13,038 حالة حتى الآن.





وسجلت الكويت وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 30 شخصًا، كما سجلت 353 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,377 حالة حتى الآن.





كما سجلت الجزائر 3 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 453 شخصًا، فيما سجلت 148 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,154 حالة حتى الآن.





وسجلت قطر وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 12 شخصًا، فيما سجلت 687 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 14,096 حالة حتى الآن.





وسجلت المغرب وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 171 شخصًا، كما سجلت 146 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,569 حالة حتى الآن.





وكذلك سجلت العراق وفاة شخص واحد، من مجموع 94 وفاة في البلاد، كما سجلت 68 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 2,153 شخصًا.





وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الجمعة حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت البحرين 129 إصابة جديدة من مجموع 3,169 حالة، توفي منهم 8 أشخاص حتى الآن.





وسجلت سلطنة عمان 99 إصابة جديدة، من مجموع 2,447 إصابة، توفي منهم 11 شخصًا حتى الآن.





وأعلن في فلسطين عن اكتشاف 10 اصابات جديدة، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 517 إصابة، توفي من مجموع المصابين 4 مواطنين حتى الآن.





وسجلت جيبوتي 8 إصابات جديدة، من مجموع 1,097 إصابة، توفي منهم شخصين حتى الآن.





فيما سجلت الأردن إصابة 6 أشخاص، لسائقين من خارج المملكة 3 منهم غير أردنيين اكتشفت اصابتهم على احدى المعابر الحدودية مع دول الجوار، فيما لم تسجل الأردن منذ أربع ايام متتالية أية إصابة داخلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 459 إصابة، توفي منهم 8 أشخاص حتى الآن.





وسجلت لبنان 4 إصابات جديدة من مجموع 729 حالة مسجلة في البلاد، توفي منهم 24 شخصًا حتى الآن.





وسجلت ليبيا إصابة شخصين، من مجموع 63 إصابة، توفي منهم 3 أشخاص حتى الآن.





وسجلت سوريا إصابة شخص واحد، من مجموع 44 إصابة، توفي منهم 3 أشخاص حتى الآن.





وأخيرا سجلت اليمن إصابة لشخص واحد، من مجموع 7 إصابات في البلاد، وكانت اليمن أعلنت الخميس عن وفاة أول شخصين متأثرين بإصابتهما بالفيروس.



