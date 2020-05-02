AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

موسكو تسجل أدنى معدل إصابة بكورونا بين مدن العالم المتضررة من الوباء

السبت 02/مايو/2020 - 10:02 ص
كورونا في موسكو
كورونا في موسكو
Advertisements
على صالح
كشف عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، عن تمكن السلطات الصحية في العاصمة الروسية من احتواء انتشار عدوى فيروس كورونا بفضل الانضباط ودعم تدابير العزل الذاتي من جانب سكان المدينة.

وفقا لنتائج فحص مختلف الفئات السكانية، فإن العدد الحقيقي للمصابين بلغ حوالي 2 في المائة من إجمالي عدد سكان موسكو، وهذا هو أدنى رقم بين مدن العالم المتضررة من الوباء وفقا لما كتبه عمدة موسكو على مدونته. 

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، تم إجراء أكثر من 3.9 مليون اختبار لفيروس كورونا في روسيا، ولا يزال 214 ألف شخص تحت الإشراف الطبي.

وتم تحديد ما يصل إلى 221000 اختبار على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وكتب عمدة موسكو على مدونته «منذ 30 أبريل، تضاعفت قدرة المراكز المرجعية على إعادة فحص نتائج الاختبار، ما سمح لنا بتحليل وتأكيد البيانات المتراكمة بسرعة خلال الأيام الماضية. بالإضافة إلى ذلك، وزاد حجم الاختبارات السريعة للأجسام المضادة 10 مرات خلال الماضي الأسبوع ، وبالإضافة إلى ذلك، تمكنت المدينة من زيادة مضاعفة معدل الكشف عن المرض».

وأضاف: فيما يتعلق بهذا المؤشر، أصبحت موسكو رائدة على مستوى العالم، وهذه إضافة ضخمة لأنها تتيح لنا وقف انتشار العدوى في مرحلة مبكرة وتوفير الرعاية الطبية في الوقت المناسب للمواطنين المتضررين. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للحد من انتشار كورونا.. موسكو تستخدم تقنية التعرف على الوجه لضبط المصابين

روسيا: تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 438

موسكو تحمي كبار السن من كورونا.. بهذا القرار

عمدة موسكو يحذر من تزايد أعداد المصابين بـ كورونا في العاصمة الروسية

الصحة الروسية: أكثر من ألف وخمسمائة شخص مصاب بـ"كورونا"

إغلاق موسكو بسبب كورونا .. الشوارع مهجورة وكاميرات مراقبة لرصد المخالفين | صور

ترشيحاتنا

لماذا فرضت زكاة الفطر.. دار الإفتاء تجيب

احذر.. تجنب لمس هذه المنطقة حماية لنفسك من الإصابة بكورونا

من أخد سيدنا يوسف من البئر؟ على جمعة يجيب ويوضح 4 معجزات حدثت له

شاومي تتجسس على مستخدمي هذه الهواتف.. اعرف السبب

مع انشغال البشرية.. فيديو لكويكب ضخم كاد أن يصطدم بالأرض ..شاهد

دكتور تحاليل: علاج مصابى كورونا ببلازما المتعافين إيجابية..شاهد

AdvertisementS

أستاذ مناعة: سبب واحد وراء تزايد حالات فيروس كورونا فى مصر.. تفاصيل

ريمديسفير.. تفاصيل أول دفعة من عقار فيروس كورونا الجديد.. فيديو

تعرف على موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتغيبين عن امتحانات الترم الأول

وزيرة الصحة: الرئيس السيسي كلف باستئناف قوائم انتظار الحالات الحرجة

دكتور تحاليل: علاج مصابى كورونا ببلازما المتعافين إيجابية..شاهد

أخبار الرياضة .. مذيع قناة الزمالك يدخل فى نوبة بكاء على الهواء.. شوبير يكشف مصير رمضان صبحي وموقف الدولة من عودة الدوري

مع انشغال البشرية.. فيديو لكويكب ضخم كاد أن يصطدم بالأرض ..شاهد

راحت ولا ما راحتش عليكي.. فيفي عبده تكشف عدد زيجاتها

وزيرة الصحة: حجزنا أول دفعة من عقار ريمديسفير لعلاج مصابي كورونا

أخبار التوك شو.. الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع بسبب كورونا في 4 دول عربية.. مفاجأة عن رامز جلال وهجوم على سما المصري

بعد الكشف عن سبب طلاقها من أحمد فلوكس.. الجمهور يبحث عن هنا شيحة

وسط قيادات الجيش.. أول ظهور علني لـ زعيم كوريا الشمالية .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهجة ومبهرة.. شاهد أجمل فساتين يسرا بعد تصدرها الترند

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف جمال مكياج هنا شيحة

عزومتك عندنا.. رول اللحمة مع شعرية باللوز وشوربة خضار بالكريمة والحلو تشيز كيك