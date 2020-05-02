موسكو تسجل أدنى معدل إصابة بكورونا بين مدن العالم المتضررة من الوباء

كشف عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، عن تمكن السلطات الصحية في العاصمة الروسية من احتواء انتشار عدوى فيروس كورونا بفضل الانضباط ودعم تدابير العزل الذاتي من جانب سكان المدينة.





وفقا لنتائج فحص مختلف الفئات السكانية، فإن العدد الحقيقي للمصابين بلغ حوالي 2 في المائة من إجمالي عدد سكان موسكو، وهذا هو أدنى رقم بين مدن العالم المتضررة من الوباء وفقا لما كتبه عمدة موسكو على مدونته.





ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، تم إجراء أكثر من 3.9 مليون اختبار لفيروس كورونا في روسيا، ولا يزال 214 ألف شخص تحت الإشراف الطبي.





وتم تحديد ما يصل إلى 221000 اختبار على مدار الـ 24 ساعة الماضية.





وكتب عمدة موسكو على مدونته «منذ 30 أبريل، تضاعفت قدرة المراكز المرجعية على إعادة فحص نتائج الاختبار، ما سمح لنا بتحليل وتأكيد البيانات المتراكمة بسرعة خلال الأيام الماضية. بالإضافة إلى ذلك، وزاد حجم الاختبارات السريعة للأجسام المضادة 10 مرات خلال الماضي الأسبوع ، وبالإضافة إلى ذلك، تمكنت المدينة من زيادة مضاعفة معدل الكشف عن المرض».





وأضاف: فيما يتعلق بهذا المؤشر، أصبحت موسكو رائدة على مستوى العالم، وهذه إضافة ضخمة لأنها تتيح لنا وقف انتشار العدوى في مرحلة مبكرة وتوفير الرعاية الطبية في الوقت المناسب للمواطنين المتضررين.



