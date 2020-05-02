لقطة صادمة.. طاقم تمريض في بورتريكو يرقص بجثة متوفى بـ كورونا

في مقطع فيديو صادم، ظهر مجموعة من الممرضين يحملون جثة متوفى بسبب فيروس كورونا يرقصون على طريقة أغنية التابوت الشهيرة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ودان كثيرون من النشطاء مقطع الفيديو المنشور عبر تطبيق تيك توك لكونه يعد استهانة بمشاعر الملايين حول العالم وانتهاكا لقدسية الموت.

While you’re on #LockdownIreland, those overwhelmed hospital staff are surpassing themselves every day with their work ethic, compassion and dignity for everyone affected by #Covid19. If you’re still a sheeple swallowing the BS, there’s probably no hope for you at this stage 🙈 pic.twitter.com/sFWFrc2Bl1 — Gemma O'Doherty (@gemmaod1) April 29, 2020





فيما كشف آخرون، وفقا للصحيفة البريطانية، عن أن الممرضين كانوا يحملون زميلا لهم وكتبوا على الكفن الذي تم لفه به "كوفيد 19"، وأنهم صوروا الفيديو من أجل الاحتفال بالانتصار على كورونا.





وتشير الصحيفة إلى أن الفيديو تم التقاطه في مستشفى بسان خوان في بورتوريكو.





وقد أودى الوباء بالفعل بحياة ما يقرب من 240000 شخص في جميع أنحاء العالم، إضافةً إلى ما لا يقل عن 3400000 حالة مؤكدة، بينما تعافى مليون شخص على الأقل من المرض.





وتتصدر الولايات المتحدة حاليا قائمة الدول الأكثر تضررا من الفيروس، بما لا يقل عن 1100000 مصاب وحوالي 65000 حالة وفاة.



