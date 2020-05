لقطة صادمة.. طاقم تمريض في بورتريكو يرقص بجثة متوفى بـ كورونا

في مقطع فيديو صادم، ظهر مجموعة من الممرضين يحملون جثة متوفى بسبب فيروس كورونا يرقصون على طريقة أغنية التابوت الشهيرة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ودان كثيرون من النشطاء مقطع الفيديو المنشور عبر تطبيق تيك توك لكونه يعد استهانة بمشاعر الملايين حول العالم وانتهاكا لقدسية الموت.

While you’re on #LockdownIreland, those overwhelmed hospital staff are surpassing themselves every day with their work ethic, compassion and dignity for everyone affected by #Covid19. If you’re still a sheeple swallowing the BS, there’s probably no hope for you at this stage 🙈 pic.twitter.com/sFWFrc2Bl1