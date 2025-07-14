هشام ربيع: هناك ثلاثة مستويات للتعامل مع المشاكل الزوجية

كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، أن هناك ثلاثة مستويات للتعامل مع المشاكل الزوجية، أولها: "الحوار المباشر والصريح بين الزوجين"، فكل طرف يجلس مع الآخر ليعبر عما يضايقه بوضوح واحترام، لأن غياب لغة الحوار يؤدي لتراكم المشاعر السلبية.

التحرك السريع لعلاج هذه الحالة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النفرة بين الزوجين سواء من طرف الزوجة أو الزوج ليست أمرًا طبيعيًا إذا تجاوزت 24 ساعة، مشددًا على ضرورة التحرك السريع لعلاج هذه الحالة قبل أن تتفاقم وتصل إلى طريق مسدود.

التدخل العائلي

أما المستوى الثاني اوضح: "التدخل العائلي" عبر حَكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، بشرط أن يكونوا من أصحاب الحكمة والعقل، لأن أحيانًا البعض يتدخل بطريقة تزيد المشكلة بدلًا من حلها، وهنا شدد على ضرورة أن يكون الوسيط لديه "سياسة التفاوض وحكمة حل النزاعات".



