جديدة و لذيذة .. طريقة عمل خبز معمر بأسهل الخطوات

خبز معمر من المعجنات الجديدة وغير التقليدية التى لا يعرفها أشخاص كثيرون، لذلك نقدم لكم طريقة عمل خبز معمر من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج "على قد الإيد".
مقادير خبز معمر
3 كوب دقيق
ملعقة كبيرة لبن بودرة
ملعقة صغيرة سكر
رشة ملح
ملعقة سمن
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ماء دافئ للعجن
قشطة
-الحشو
لحمة مفرومة
مكعبات صغيرة بطاطس مسلوقة
بصل
زنجبيل بودرة
قرفة مطحونة
ملح وفلفل
جبنة رومى
جبنة موتزاريلا
سمن
زيت
طريقة تحضير خبز معمر
* يشوح البصل في سمن وزيت على النار ثم يضاف الثوم ثم اللحمة والتوابل والملح والفلفل ثم تضاف البطاطس
* تخلط مكونات الخبز في العجان ثم تترك العجينة لتتخمر.
* تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق
* يدهن طاجن فرن بالسمن ثم يبطن بالعجين ثم تضاف حشوة اللحمة المفرومة مخلوطة مع الجبن
* تغلق العجينة على الحشوة ثم تضاف القشطة على الوجه
* يسوى الطاجن في الفرن ثم يقدم بالهنا