جديدة و لذيذة .. طريقة عمل خبز معمر بأسهل الخطوات

كثيرون ، لذلك نقدم لكم طريقة عمل خبز معمر من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج "على قد الإيد". خبز معمر من المعجنات الجديدة وغير التقليدية التى لا يعرفها أشخاص









3 كوب دقيق

ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

ملعقة سمن

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ماء دافئ للعجن

قشطة





-الحشو

لحمة مفرومة

مكعبات صغيرة بطاطس مسلوقة

بصل

زنجبيل بودرة

قرفة مطحونة

ملح وفلفل

جبنة رومى

جبنة موتزاريلا

سمن

زيت





* يشوح البصل في سمن وزيت على النار ثم يضاف الثوم ثم اللحمة والتوابل والملح والفلفل ثم تضاف البطاطس

* تخلط مكونات الخبز في العجان ثم تترك العجينة لتتخمر.

* تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق

* يدهن طاجن فرن بالسمن ثم يبطن بالعجين ثم تضاف حشوة اللحمة المفرومة مخلوطة مع الجبن

* تغلق العجينة على الحشوة ثم تضاف القشطة على الوجه

* يسوى الطاجن في الفرن ثم يقدم بالهنا







