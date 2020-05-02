يشبه كورونا.. أطباء يكشفون أعراض مرض غامض يصيب الأطفال

في الفترة الماضية انتشرت العديد من الأخبار عن ظهور مرض آخر مرتبط بفيروس كورونا المستجد يصيب الأطفال، لذلك قدم أحد الأطباء نصائحهم للآباء، للانتباه إلى الأعراض الرئيسية التي تظهر على الطفل، وماذا تفعل إذا مرض طفلك.





وقال الدكتور "كيث غرايمز"، طبيب عام مع Babylon: "شوهد زيادة في عدد الأطفال القادمين للعلاج والذين يعانون من متلازمة التهابية تشبه مرض كاواساكي"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وأضاف "غوايمز" أن الأعراض تشمل الحمى المستمرة، وآلام البطن، وأعراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء ، تتداخل مع حالتين نادرتين: مرض كاواساكي ومتلازمة الصدمة السامة.









وأوضح الدكتور غرايمز: "السمة الرئيسية هي ارتفاع درجة الحرارة، وتدوم لمدة 5 أيام على الأقل، مصحوبة بطفح جلدي أو شفاه جافة أو متشققة أو أصابع حمراء أو أصابع قدم أو عيون أو تورم غدد في الرقبة، وهو ما يتطلب العلاج في المستشفى لأن المضاعفات يمكن أن تكون شديدة للغاية".





كما تتضمن الأعراض الحمى والأعراض الشبيهة بالإنفلونزا والقيء والإسهال والطفح الجلدي المميز الذي يشبه حروق الشمس.