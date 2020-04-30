خافوا على أطفالكم.. تفشي مرض جديد يشبه كورونا في بريطانيا| تفاصيل





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن هناك مرض يتفشى حاليا بين المواطنين وتحديدا الأطفال والذي يعرف باسم "كاواسكي"، وتشير البيانات الأولية إلي أن ذلك المرض يؤثر بشدة على الأطفال اقل من 5 سنوات.





وتتشابه أعراض ذلك المرض مع اعراض فيروس كورونا لذلك لم ينتبه الأطباء لتشخيص الحالة بشكل دقيق واكتشفوا بعد حين انهم بصدد مشكلة جديدة.





وفي السطور التالية سنعرض أبرز أعراض ذلك المرض حسب ما ذكرته الصحيفة :

- الحمى لأكثر من 5 أيام

- طفح جلدي

-تورم الغدد في الرقبة

-الشفاه الجافة والمتشققة

-أصابع و عيون حمراء

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منذ أيام، صور لطفح جلدي على يدي وقدمي أطفال صغيرة لم تبلغ الـ 12 من عمرها تعرضوا لحمى شديدة استمرت لـ 5 ايام وظنوا أنها أعراض فيروس كورونا ولكن المفاجأة هي ظهور مرض آخر في بريطانيا يوازي كورونا.