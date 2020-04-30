AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

خافوا على أطفالكم.. تفشي مرض جديد يشبه كورونا في بريطانيا| تفاصيل

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:20 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منذ أيام، صور لطفح جلدي على يدي وقدمي أطفال صغيرة لم تبلغ الـ 12 من عمرها تعرضوا لحمى شديدة استمرت لـ 5 ايام وظنوا أنها أعراض فيروس كورونا ولكن المفاجأة هي ظهور مرض آخر في بريطانيا يوازي كورونا. 

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن هناك مرض يتفشى حاليا بين المواطنين وتحديدا الأطفال والذي يعرف باسم "كاواسكي"، وتشير البيانات الأولية إلي أن ذلك المرض يؤثر بشدة على الأطفال اقل من 5 سنوات. 

وتتشابه أعراض ذلك المرض مع اعراض فيروس كورونا لذلك لم ينتبه الأطباء لتشخيص الحالة بشكل دقيق واكتشفوا بعد حين انهم بصدد مشكلة جديدة. 

وفي السطور التالية سنعرض أبرز أعراض ذلك المرض حسب ما ذكرته الصحيفة : 
الحمى لأكثر من 5 أيام
-طفح جلدي
-تورم الغدد في الرقبة
-الشفاه الجافة والمتشققة
-أصابع و عيون حمراء
خافوا على أطفالكم.. تفشي مرض جديد يشبه كورونا في بريطانيا| تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب التهاب الحلق

قنبلة موقوتة.. احترس من دواء يستخدم فى علاج فيروس كورونا

كورونا ليس الأسوأ .. 10 أوبئة حصنت إفريقيا ضد كوفيد -19

هاني الناظر: حتى الآن لم يثبت ظهور طفح جلدي ضمن أعراض كورونا.. فيديو

هل توجد علاقة بين إصابة الطفل بـ فيروس كورونا والصدمة التسممية؟.. اعرف الحقيقة

ليس الكورونا فقط .. احمي طفلك من الإصابة بمرض كاواساكي المنتشي

ترشيحاتنا

طارق الشناوى: عودة شريهان مرة اخرى تضيف الى تاريخها الجميل .. فيديو

قلبى اطمأن.. يمنح بائعة الخبز 10 ملايين دينار .. فيديو

حقن أول مريض مصاب بفيروس كورونا بالبلازما المستخلصة من المتعافين في مصر

في أول مؤتمر صحفي بعد شفائه.. بوريس جونسون يوجه تحذيرا خطيرا لـ البريطانيين بشأن كورونا

السيسي يصدر ٤ قرارات جمهورية.. تعرف عليها

كنت بشرب مخدرات وبسرق أبويا.. أبرز تصريحات أحمد مجدي بعد تألقه في فرصة تانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرست حياتها لعملها.. كورونا ينهي حياة ممرضة أصيبت بالعدوى قبل تقاعدها بـ 3 أيام

10 طرق لـ علاج القولون في رمضان

كورونا مش وصمة عار.. 6 نصائح لمواجهة التنمر على المصابين