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محافظات

محافظ القليوبية: إجراءات ضد المخالفين لقرارات مواجهة كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، الجمعة، قرى كفر الجزار وورورة بمدينة بنها ثم توجه لمدينة كفر شكر للاطمئنان على تطبيق حظر التجول.


وأثناء جولته تلاحظ تواجد محلات مفتوحة وعدد من المواطنين مترجلين في الشارع، وعلى الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحظر بالتنسيق مع مديرية الأمن.


وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة رفع القمامة أولا بأول والاستفادة من فترة حظر التجول في قيام المراكز والمدن والأحياء بحملات تطهير ورفع القمامة.


وأكد أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا موجها جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق.

كما شدد على ضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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