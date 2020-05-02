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حوادث

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تاجر مخدرات قام بغسـل 123 مليون جنيه

السبت 02/مايو/2020 - 01:13 م
ضبط تاجر مخدرات
ضبط تاجر مخدرات
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مصطفى الرماح
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بنطاق دائرة مركز شرطة المنيا) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر إستخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (123 مليون جنيه) تقريبًا.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
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