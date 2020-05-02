عمرو واكد يتصدر جوجل بسبب ممثلة أفلام إباحية

تصدر الممثل المصري الهارب، عمرو واكد ، مؤشرات البحث (ترند) على محرك جوجل بعد ظهور ممثلة الأفلام الإباحية ميا خليفة، معه في تريلر الجزء الثاني من المسلسل الأمريكي «رامي - RAMY»، أول أمس الخميس، والذي يشارك فيه واكد بجزئيه الأول والثاني.









واستنكر عدد كبير من النشطاء على السوشيال ميديا، ظهور عمرو واكد ، مع ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية من أصل لبناني - ميا خليفة، في مسلسل يتحدث عن المسلمين والعرب في أمريكا بشكل سيئ، ويضعه في صورة شهوانيين يبحثون عن المتعى الجنسية، وجني الأموال بأي طريقة.









وتداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا المصريين، تريلر المسلسل، وظهر فيه عمرو واكد في إحدى اللقطات، وأيضًا ظهرت مايا خليفة، ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية من أصل لبناني.









من جهة أخرى، قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة عمرو واكد؛ بالحبس ٦ أشهر، وغرامة ٣١٢ ألفا و٩٦٣ جنيها؛ ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة؛ وإلزامه بالمصروفات.









صدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى.



وأوضحت القضية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٩؛ قيام عمرو عبد اللطيف إمام الشهير بعمرو واكد؛ بالتهرب من سداد ٣١٢ ألفا و٩٦٣ جنيها؛ عن أفلام ومسلسلات شارك بها.