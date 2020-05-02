فرج عامر: سموحة يدعم استئناف الدوري





وكان اتحاد الكرة أعلن مؤخرا، تمديد إيقاف مسابقة الدوري حتى منتصف شهر مايو، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.





وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موق التواصل الإجتماعي " فيس بوك":" مجلس ادارة سموحة يقرر دعمة لعودة النشاط الرياضي واستئناف الدوري العام مع اخذ الاحتياطات والتدابير الصحية اللازمة للحفاظ علي جميع عناصر اللعبة".





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن أقرب منافيسه المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.





أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، دعم النادي الأزرق لفكرة استئناف الدوري الممتاز، خلال الفترة المقبلة.