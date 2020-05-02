تسريبات تكشف مزايا جديدة بساعة Apple Watch 6 وموعد إصدارها

تشير بعض التسريبات إلى أن آبل تستعد لإطلاق ساعتها الذكية القادمة المسماة Apple Watch 6، حيث من المحتمل أن تكشف الشركة الأمريكية عن إصدارها الجديد في منتصف شهر سبتمبر إلى جانب سلسلة iPhone 12





ووفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني، تشير الشائعات المتعلقة بساعة Apple Watch 6، حيث نشر مطور التطبيقات المسمى Nikias Molina، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر أدرج ضمنها جميع ميزات ساعة آبل القادمة.









ووفقا لمولينا، فإن الساعة الجديدة تأتي مع العديد من الميزات الجديدة، من ضمنها ميزة تتبع النوم واكتشاف الاضطرابات في الصحة العقلية، مثل القلق، مع عمر أطول للبطارية، وقياس التأكسج النبضي SPO2.





وأكد المسرب الشهير Jon Prosser، صحة التسريبات الجديدة، حيث أشار مولينا إلى أن ساعة Apple Watch 6، ستحتوي على ميزة تتبع النوم التي ظهرت حولها الشائعات منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى إمكانية اكتشاف اضطرابات الصحة العقلية.





وتتبع هاتان الميزتان خاصية رصد معدل ضربات القلب الحالية، وإلى جانب البحث عن علامات القلق غير المعتادة لدى المستخدمين مثل نوبات الهلع والضغط،، مع توسيع أجهزة الاستشعار الموجودة حتى تتمكن الساعة من قياس التأكسج النبضي لمعرفة مستويات الأكسجين في الدم، والتى تنبه مرتدي الساعة بأداء رئتيه حيث تخبر المستخدم عندما ينخفض ​​تشبع الأكسجين في الدم إلى ما دون مستوى معين.





ويحتوي إصدار ساعة آبل الحالية على مستشعر معدل ضربات القلب الذي تم استخدامه كمقياس تأكسج نبضي في الأجهزة الطبية الأخرى، لكن لم يتم تفعيل هذه الوظيفة في الوقت الحالي، ويتطلب تفعيلها موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، لاستخدامها كجهاز مراقبة صحي.