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توك شو

أمنة نصير لأمهات الشهداء: يا بختكم الشهيد يشفع في 70 من أهله.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 04:57 م
امنة نصير
امنة نصير
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هاني حسين
نعت الدكتورة امنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، شهداء مصر من أبطال القوات المسلحة في حادث بئر العبد بشمال سيناء الإرهابي .

ووجهت أمنة نصير ، حديثها إلى أمهات الشهداء قائلة:"  كل العزاء لأسر وأمهات الشهداء".

وقالت آمنة نصير في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  يا بختكم وربنا اكرمكم بـ عز في الدنيا ولقاء في الاخرة مع الشهداء على ابواب الجنة".

وأضافت امنة نصير:" الشهيد يشفع في 70 من اهله وأقاربه يأخذهم معه إلى الجنة"، مضيفة:"  لا تحزني انتي قدمتي قربانا عظيما لهذا الوطن".

واكملت آمنة نصير:" اوعى تزعلى  وادعي للشهيد المتواجد في دار الخلد عند الله سبحانه وتعالى".
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