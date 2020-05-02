أمنة نصير لأمهات الشهداء: يا بختكم الشهيد يشفع في 70 من أهله.. فيديو

الدكتورة امنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، شهداء مصر من القوات المسلحة في حادث بئر العبد بشمال سيناء الإرهابي . نعتأبطالبشمال





ووجهت أمنة نصير ، حديثها إلى أمهات الشهداء قائلة:" كل العزاء لأسر وأمهات الشهداء".





وقالت آمنة نصير في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يا بختكم وربنا اكرمكم بـ عز في الدنيا ولقاء في الاخرة مع الشهداء على ابواب الجنة".





وأضافت امنة نصير:" الشهيد يشفع في 70 من اهله وأقاربه يأخذهم معه إلى الجنة"، مضيفة:" لا تحزني انتي قدمتي قربانا عظيما لهذا الوطن".



