طعام غير متوقع يحمي من الانفلونزا

وذكر موقع " webmd " أن بعض الاطعمة تلعب دور شديد الفاعلية فى حماية الجسم من الامراض بصفة عامة و " أن بعض الاطعمة تلعب دور شديد الفاعلية فى حماية الجسم من الامراض بصفة عامة و الانفلونزا بصفة خاصة.





يأتى على رأس هذه الاطعمة االمشروم لاحتواءه على السيلينيوم المعدني وفيتامينات ب الريبوفلافين والنياسين. هذا يساعد بعدة طرق خاصة إ ذا كانت نسبة السيلينيوم منخفضة ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بأنفلونزا أكثر حدة.





كما يلعب الريبوفلافين والنياسين الموجودين داخل المشروم دورًا مهما في جعل جهاز المناعة اكثر صحة وقوة.