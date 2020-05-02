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مرأة

طعام غير متوقع يحمي من الانفلونزا

السبت 02/مايو/2020 - 09:30 م
اسماء محمد
تسبب اصابة احد افراد الاسرة بنزلات البرد أو الانفلونزا في اثارة حالة من القلق والخوف بين افراد العائلة لانها تتشابه مع اعراض فيروس كورونا بشكل كبير.
ومن ثم فالاهتمام بسبل الوقاية من الاصابة بنزلات البرد و الانفلونزا من الامور شديدة الاهمية خلال هذه الفترة وفي مقدمتها رفع الجهاز المناعى بصورة طبيعية من خلال الطعام.

وذكر موقع " webmd" أن بعض الاطعمة تلعب دور شديد الفاعلية فى حماية الجسم من الامراض بصفة عامة و الانفلونزا بصفة خاصة.

يأتى على رأس هذه الاطعمة  االمشروم لاحتواءه على السيلينيوم المعدني وفيتامينات ب الريبوفلافين والنياسين. هذا يساعد بعدة طرق خاصة إذا كانت نسبة السيلينيوم منخفضة ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بأنفلونزا أكثر حدة. 

كما يلعب الريبوفلافين والنياسين الموجودين داخل المشروم دورًا مهما في جعل جهاز المناعة اكثر صحة وقوة.
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