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مرأة

هل يعود فيروس كورونا من جديد للمتعافين

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسماء محمد
ينتشر فيروس كورونا بشكل كبير في جميع دول العالم بصورة كبيرة ومتزايدة، ولكن هناك بعض الدول التي حققت نسب شفاء جيدة.. مما طرح سؤالا مهما في الأذهان هل الشفاء من فيروس كورونا يكون نهائيا ام يمكن ان يعود المرض مرة أخرى؟! 

وللإجابة على هذه الأسئلة  قالت الدكتورة اميرة عمر، أخصائي الصيدلة الاكيلنيكة، إن فيروس كورونا مازال تحت البحث والدراسة في جميع دول العالم لأنه من الفيروسات الجديدة التي مازالت معظم ملامحها غير مفهومة. 

وأضافت "أميرة" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"انه المعلوم عن فيروس كورونا حتى الآن أنه لا يعود للمريض الذي أصيب به ثم شفي منه إلا بعد مرور عام على الاقل ، موضحة ان مدة عودة فيروس كورونا للمرضي تترواح بين عام الي ثلاثة اعوام.

وأشارت "أميرة" إلى أن بعض مرضى كورونا يحدث لهم تحسن ملحوظ وبعد ذلك يعانون من تدهور الحالة بشكل مفاجئ .
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