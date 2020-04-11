سبب ارتفاع معدل وفيات مصابي فيروس كورونا قبل الوصول للمستشفى

بالإضافة إلى فيروسات الإنفلونزا الموسمية المعروفة، يمكن للفيروسات الأخرى شديدة العدوى، مثل

وفيروس الإيبولا وفيروسات الحمى الصفراء وحمى الضنك وإنفلونزا الخنازير أو فيروسات إنفلونزا الطيور أن تتسبب أيضًا في الإنتان.

كما تعد الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات، من مسببات الأمراض في الإنتان، عادة ما تكون أسباب الإنتان هي الالتهاب الرئوي أو التهابات الجروح أو التهابات المسالك البولية أو التهابات في تجويف البطن،