سبب ارتفاع معدل وفيات مصابي فيروس كورونا قبل الوصول للمستشفى

توفي العديد من مرضى الفيروس التاجي كورونا قبل الوصول للمستشفى لقضاء فترة الحجر الصحي، بسبب الإنتان، كيف يحدث الإنتان، وما العلامات التحذيرية؟
أشار موقع dw الإنتان هو اختلال وظيفي في الأعضاء يهدد الحياة بسبب رد فعل الجهاز المناعي في الجسم استجابة لعدوى فيروس كورونا، يمكن أن تؤدي هذه الاستجابة المفرطة والسامة إلى تلف الأنسجة وفشل الأعضاء المتعددة والموت.
كما تعد الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات، من مسببات الأمراض في الإنتان، عادة ما تكون أسباب الإنتان هي الالتهاب الرئوي أو التهابات الجروح أو التهابات المسالك البولية أو التهابات في تجويف البطن، بالإضافة إلى فيروسات الإنفلونزا الموسمية المعروفة، يمكن للفيروسات الأخرى شديدة العدوى، مثل الفيروسات التاجية وفيروس الإيبولا وفيروسات الحمى الصفراء وحمى الضنك وإنفلونزا الخنازير أو فيروسات إنفلونزا الطيور أن تتسبب أيضًا في الإنتان.
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أعراض الإنتان:
انخفاض في ضغط الدم.
ارتفاع في معدل ضربات القلب.
الحمى.
التنفس السريع والثقيل.
الارتباك المفاجئ.
وتعتبر الصدمة الإنتانية هي المرحلة الأكثر شدة في فيروس كورونا، ويتم تشخيصها عندما ينخفض ضغط الدم إلى مستويات خطيرة، وفي تلك الحالة، يجب طلب رعاية الطوارئ على الفور.