دراسة: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا

أظهرت دراسة نشرت في مجلة الجهاز التنفسي الأوروبية، أن المدخنين والأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن قد يكون لديهم مستويات مرتفعة من إنزيم يسمى ACE-2 ، والذي يساعد فيروس كورونا على دخول الخلايا في رئتيهم، حيث يتكاثر.





وكشف الدراسة أن السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم والحالات المزمنة الأخرى كعوامل تجعل الناس عرضة لـ فيروس كورونا ، وهو المرض الذي يسببه الفيروس التاجي الذي أجتاح العالم.





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وقال جانيس ليونج أخصائي أمراض الجهاز التنفسي في مستشفى سانت بول في فانكوفر، ان معدل الوفيات بين الرجال أعلى من النساء، يدخن حوالي نصف الذكور، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يقارن مع حوالي 2 ٪ للإناث.



