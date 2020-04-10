AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:32 م
المدخنين أكثر عرضة
المدخنين أكثر عرضة بالإصابة بـ فيروس كورونا
Advertisements
حياة عبد العزيز
أظهرت دراسة نشرت في مجلة الجهاز التنفسي الأوروبية، أن المدخنين والأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن قد يكون لديهم مستويات مرتفعة من إنزيم يسمى ACE-2 ، والذي يساعد فيروس كورونا على دخول الخلايا في رئتيهم، حيث يتكاثر.

وكشف الدراسة أن السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم والحالات المزمنة الأخرى كعوامل تجعل الناس عرضة لـ فيروس كورونا، وهو المرض الذي يسببه الفيروس التاجي الذي أجتاح العالم.

اقرأ ايضًا:

وقال جانيس ليونج أخصائي أمراض الجهاز التنفسي في مستشفى سانت بول في فانكوفر، ان معدل الوفيات بين الرجال أعلى من النساء، يدخن حوالي نصف الذكور، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يقارن مع حوالي 2 ٪ للإناث.

وأضاف أن تم أخذ عينات من رئتي 21 مريضا يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن و 21 شخصا لا يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن، تم العثور على مستويات أعلى من ACE-2 في كل من مرضى الانسداد الرئوي المزمن والمدخنين الحاليين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هؤلاء المرضى أكثر عرضة لفيروس كورونا المستجد.. عليهم الحذر

بعد تحذير الصحة العالمية من أضرار التدخين.. تعرف على حقيقة ارتباطه بفيروس كورونا

طرق منزلية وبسيطة .. كيفية الحفاظ على الرئة من فيروس كورونا

السر في 13 دواء منهم متداول بـ مصر.. طريقة علاج رئيس الوزراء البريطاني من كورونا.. تفاصيل

يختلف عن فيروس كورونا .. 6 أعراض لمرض الانسداد الرئوي

تخلص من الانسداد الرئوي بهذه الطرق البسيطة

ترشيحاتنا

اللي عايزه يدفع 20 مليون| بيراميدز يضع شرطا لرحيل نجمه إلى الزمالك أو الأهلي

أنا مسيحية واللى مش عاجبو ما يتبعني .. اليسا تثير الجدل بأحدث تغريداتها

لماذا قررت الحكومة خفض أسعار البنزين ربع جنيه/اللتر؟ البترول تجيب

هل محمد صلاح يشجع الزمالك ؟.. نجم المقاولون يكشف ..فيديو

أسعار البنزين الجديدة: ٩٢ بـ 7.50 جنيه و٨٠ بـ 6.25 للتر بداية من غدٍ

السعودية تعلن سبب تزايد الإصابة بـ كورونا داخل المملكة

AdvertisementS

ممنوع الدخول والخروج.. شبرا الخيمة تحت العزل بسبب كورونا.. ماذا يحدث؟

لماذا قررت الحكومة خفض أسعار البنزين ربع جنيه/اللتر؟ البترول تجيب

بداية من غدٍ.. البترول تعلن الأسعار الجديدة للبنزين "انخفاض 25 قرشا"

صدمة.. إصابة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

الصحة السودانية: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" بالبلاد

أنا مسيحية واللى مش عاجبو ما يتبعني .. اليسا تثير الجدل بأحدث تغريداتها

الصحة العالمية تحذر من التسرع في رفع الحظر تفاديا لانتشار كورونا .. شاهد

السيسي يقف بسيارته فوق كوبري تحت الإنشاء ويوبخ مسئولا بسبب كمامات العمال.. فيديو

السعودية تعلن خفض أسعار البنزين

أسعار البنزين الجديدة: ٩٢ بـ 7.50 جنيه و٨٠ بـ 6.25 للتر بداية من غدٍ

أبو العينين: النظام العالمي الجديد يتشكل على وقع تكنولوجيا الـ 5G ومصر تحتاج طفرة في الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي وثورة صناعية رابعة و "مبادرات سخية" من رجال الأعمال

بعد إنقاذ حياة إيطالي.. مفاجأة في تحليل كورونا لراكبين بـ سفينة سياحية بالبحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتبعيها فورا.. 4 أشياء غير متوقعة للحصول على البطاطس المقرمشة

مكشوف من الظهر.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

تعرف على موعد انطلاق وسعر نيسان فرونتير 2021.. صور