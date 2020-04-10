ما التوقيت المثالي لاستخدام أجهزة التنفس لمصاب كورونا

الضيق في التنفس هو أحد الأعراض الشائعة لوباء فيروس كورونا، ما يتطلب وضع المريض على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفى، فالعدوى تبدأ في الجهاز التنفسي العلوي، مع السعال والتهاب الحلق، ويمكن للفيروس التاجي أن يسير إلى أسفل الحلق ويدخل الجهاز التنفسي السفلي حتي تتلف الأكياس الهوائية الرئوية الصغيرة حيث يدخل الأكسجين إلى الدم وأوراق ثاني أكسيد الكربون.
وقبل إلحاق الضرر بالجهاز التنفسي في الجسم، فيجب نقل المريض إلى الرعاية المركزية لوضعه على أجهزة التنفس الصناعي، لأن جهاز التنفس الصناعي يمكن أن يوفر المزيد من الأكسجين للجسم أكثر من قناع الوجه.
وأشار موقع timesofindia من أجل توصيل المريض بجهاز التنفس الصناعي، نضع أنبوب تنفس أسفل الحلق وعبر الحبال الصوتية، لا يعد جهاز التنفس الصناعي علاجًا لشفاء الرئتين التالفتين ، ولكنه بدلًا من ذلك يتيح للرئتين وقتًا أطول للتعافي بمفردهما، أثناء وجود أنبوب التنفس في مكانه، لا يستطيع المريض التحدث.