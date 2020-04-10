ما التوقيت المثالي لاستخدام أجهزة التنفس لمصاب كورونا

وقبل إلحاق الضرر بالجهاز التنفسي في الجسم، فيجب نقل المريض إلى الرعاية المركزية لوضعه على أجهزة التنفس الصناعي

لأن جهاز التنفس الصناعي يمكن أن يوفر المزيد من الأكسجين للجسم أكثر من قناع الوجه.