%80 من مرضى كورونا بنيويورك توفوا.. أجهزة التنفس تضر المرضى وتتلف الرئة





على أجهزة التنفس بشكل فوري فربما تكون حالة المريض لا تستدعي وضعه على جهاز التنفس، وفي هذه الحالة قد تسبب هذه الأجهزة تلف الرئتين مما تتفاقم حالة المريض وتقل نسب شفائه من كورونا وحذر الأطباء من وضع المرضى المصابين بفيروس كورو نا





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في مدينة نيويورك، توفي ما لا يقل عن 80 % من مرضى كورونا الذين تم وضعهم على جهاز التنفس الصناعي، كذلك الوضع في الصين وإيطاليا حيث لم يتأكد الأطباء من سبب ارتفاع معدلات الوفيات للمرضى الذين تم وضعهم على أجهزة التنفس.





وأكد تقرير الديلي ميل أن في الوقت الذي يحاول فيه مسؤولو الصحة بدول العالم الحصول على المزيد من أجهزة التنفس الصناعي لعلاج مرضى كورونا، فإن بعض الأطباء يبتعدون عن استخدام أجهزة التنفس إلا في الحالات المتأخرة.





وبشكل عام أكد الخبراء أن 40-50 % من المرضى الذين يعانون من ضيق شديد في الجهاز التنفسي يموتون أثناء التنفس الصناعي.