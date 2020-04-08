كارثة جديدة .. فيروس كورونا يهاجم القلب

كشفت أبحاث علمية حديثة أن فيروس كورونا التاجي المستجد يشن هجومًا كاملا على الجسم بالكامل ولا يكتفي فقط بمهاجمة الرئئتين والجهاز التنفسي بل تمتد تأثيراته الى القلب، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية .
ولاحظ الأطباء منذ تفشي كورونا أن الحالات المصابة بالفيروس التاجي معظمها لديها أمراض مزمنة منها أمراض القلب، وهم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا.
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وتوقع الأطباء أن فيروس كورونا ومضاعفاته تتلف عضلة القلب نفسها لذلك مرضى القلب تظهر عليهم اعراض الاصابة بكورونا بشكل سريع وواضح ويصبحون في حالات حرجة.
وبحسب ديلي ميل البريطانية ، فإن الذين تعافوا من فيروس كورونا قد يتعرضون لبعض المشاكل الخاصة بالقلب نتيجة دخول هذا الفيروس المستجد للجسم ومهاجمته للقلب.
وأكد الباحثون أن فيروس كورونا يسبب اتلاف عضلة القلب ويسبب ايضا نوبات قلبية لبعض المرضى الذين يعانون بالفعل من مشاكل القلب بالإضافة الى مشاكل التنفس التي تصاحب الاصابة بكورونا.