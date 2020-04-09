لو بتشتغل في المنزل .. 4 طرق لزيادة كفاءة العمل .. وديكور للراحة النفسية .. وتناول هذه السناكس لتعزيز صحة الجهاز المناعي

- 4 طرق لـ زيادة كفاءة العمل من المنزل

- ديكور في المنزل للراحة أثناء العمل

- سناكس لتعزيز صحة الجهاز المناعي





طبقت العديد من المؤسسات و الشركات و المنظمات الدولية قرار العمل المنزل وذلك حفاظا على صحة الموظفين و منع احتمال انتشار فيروس كورونا مع تفشي فيروس كورونا المستجد، واخذ الاجراءات الوقائية،





فإذا كنت تبحثين عن ديكورات و أفكار تشعرك بالراحة وعدم الإرهارق أثناء العمل من المنزل، فهناك الكثير من الحيل و الأفكار البسيطة التى يمكنك تطبيقها إذا كنت تعمل فى المنزل، فيمكنك إختيار إحدى زوايا المنزل وثبتي مكتبًا ذات تصميم حديث وعملي مع مجموعة من الرفوف بأحجامها المتفاوتة، واتجهي نحو اختيار كرسي مريح ومتناسق.





أو قومي بـتثبيت رفوف صغيرة ومتناسقة عند جانبي المكتب، مع ديكور ناعم من الأزهار ذات الأحجام المختلفة والألوان الهادئة وكرسي مريح من الجلد، أو أختيار ديكور أنيق يرتكز على مكتب ذات تصميم كلاسيكي مع رفين متناسقين، وكرسي ملفت بخامته المقلمة.





ويستمر العمل من المنازل حفاظا على صحة الأفراد وللحد من انتشار الفيروس، وقدم موقع bold sky نصائح لزيادة كفاءة العمل من المنزل:





- لا يجب الجلوس على السرير أثناء العمل حتى لا تشعر بالكسل والنعاس لذلك استخدم المكتب.





- ابق على تواصل مع زملائك ومديرك في العمل عن طريق الاتصال بالفيديو أو المكالمات الصوتية.





- الجأ إلى الراحة عند الشعور بالتعب حتى تستطيع أداء العمل بكل سهولة ويسر.





وأشارت الدراسات إلى أن كفاءة الفرد عند العمل من المنزل تزداد بمقدار 17 يوما إضافية في السنة، مما يشجع الشركات على استخدام خاصية العمل المنزلي.





كما بدأ الكثيرون الشعور بالملل بعد الحجر المنزلي والمكوث في المنزل طيلة اليوم كنوع من الوقاية من فيروس كورونا ، ويقضي الكثير هذه الساعات أمام التليفزيون أو على شاشات الهواتف المحمولة، مع تناول بعض المسليات خاصة وأن الجلوس في المنزل كثيرا يفتح الشهية ويجعلك تشعر بالرغبة في تناول الطعام بشكل مفرط.





المسليات أو السناكس مهمة خلال فترة الحجر المنزلي لكن كي تقوي جهازك المناعي يجب أن تبتعد عن المسليات غير الصحية مثل الشيبسي و المياه الغازية وغيرها واستبدالها بسناكس صحية تقوي المناعة .





نصح موقع healthline بهذه الأنواع من المسليات التي ترفع قدرة الجهاز المناعي ، لذا يفضل الإكثار منها خلال هذه الفترة وهي ..





١- اللب السوري وهو يحتوي على نسبة عالية من الحديد والفسفور والزنك والنحاس





٢- السوداني وهو يحتوي على نسبة على من البروتينات التي تحمي من فقر الدم وترفع المناعة.





٣_ المكسرات وهي صحية وغنية بالدهون الصحية اوميجا ٣ ويفضل تناولها في الإفطار أو العشاء





٣_الزبادي بالشوفان، حيث أن تناول كوب واحد من الزبادي يوميا له قدرة هائلة على تقوية جهاز المناعة ، فاجعلها عادة يوميا في الأفكار أو العشاء وأضف ملعقة شوفان على الزبادي.





٤_الفواكه وخاصة البرتقال واليوسفي والليمون فهي غنية بفيتامين سي الذي يقوي مناعة الجسم.