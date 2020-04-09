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مرأة

للسيدات.. أضرار تسببها الكمامة الطبية على البشرة

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:57 ص
للسيدات.. أضرار تسببها
للسيدات.. أضرار تسببها الكمامة الطبية على البشرة
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حياة عبد العزيز
أصبحت أقنعة الوجه أو الكمامات الطبية ضرورية في أدوات الروتين اليومي؛ للوقاية من فيروس كورونا، حيث نصح الأطباء العاملين في مجال الرعاية الصحية وأولئك الذين هم على اتصال وثيق مع شخص مصاب بارتداء قناع الوجه.

واشارت الأبحاث وفقًا لموقع timesofindia أنه مع الاستخدام المطول للقناع أو الكمامة الطبية تأتي مخاطر تهيج الجلد على الأنف والخدود، فمن المفترض أن يتم تركيب الأقنعة بشكل مريح حول هذه المناطق لتوفير أقصى حماية، ولكن كلما زاد تشديدها زادت فرص التهيج وتآكل سطح الجلد.

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ووجدت دراسة حديثة قام بها أطباء الجلد في جامعة هيدرسفيلد تحقق في الأمر نفسه، ويظهر أن السبب الرئيسي لتهيج الجلد هو تعرق مرتديها تحت الكمامة مما يؤدي إلى الاحتكاك والتلف، خاصة حول الأنف والخد.

وقرحة الضغط تتكون نتيجة لتكسر الجلد وتحت الطبقات بسبب الضغط الزائد وهذا هو الضرر الأكثر شيوعًا الذي يحدث بسبب الاستخدام المطول لأقنعة الوجه، ويمكن أن تزيد الدموع والتقرحات من هذا النوع من خطر الإصابة بالعدوى والإنتان كما أنها تسبب الكثير من الألم وتترك ندوبًا، عادة ما يكون علاج أي تلف للجلد هو ضمادة الجرح لمنع أي عدوى أخرى. 

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ونصح الاطباء وفقًا للدراسة بمجموعة نصائح للحفاظ على البشرة من المخاطر: 

- الحفاظ على رطوبة بشرتك وترطيبها لتقليل الاحتكاك والضرر الناجم عنها.

- وضع كريم الحاجز، قبل 30 دقيقة على الأقل من وضع الكمامة الطبية.

- يجب تخفيف ضغط القناع بعد كل ساعتين.

- يُنصح الممارسين الطبيين بالدخول إلى مكان آمن ، حيث لا يوجد خطر الإصابة بالعدوى، وخلع القناع لتخفيف الضغط. 

- التأكد من أن البشرة نظيفة وخالية من العرق وتخلع الكمامة الطبية بأمان في اللحظة التي تشعر أنها تسبب أي نوع من التهيج.
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