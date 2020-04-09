اكتشاف 8 سلالات جديدة من فيروس كورونا

تم تحميل الآلاف من التسلسلات الجينية لفيروس كورونا إلى قاعدة البيانات المفتوحة NextStrain التي توضح كيف ينتقل الفيروس وينقسم إلى أنواع فرعية جديدة.





ويقول الباحثون إن البيانات تظهر أن الفيروس التاجي يتحور في المتوسط ​​كل 15 يومًا ، وفقًا لـ National Geographic.





وقال تريفور بيدفورد، أحد مؤسسي NextStrain ، إن الطفرات كانت صغيرة جدًا لدرجة أنه لا يوجد سلالة أكثر فتكًا من الأخرى، حيث يعتقد الباحثون أيضًا أن السلالات لن تنمو أكثر فتكًا مع تطورها.





يقول الباحثون إن تتبع كيفية تغير الفيروس يساعد في تحديد كيفية انتشاره أيضًا. لقد تحول فيروس كورونا الآن إلى 8 سلالات مختلفة على الأقل حيث يصاب أكثر من مليون شخص حول العالم، و





قال بيدفورد لـ National Geographic: "هذه الطفرات حميدة ومفيدة تمامًا كقطعة ألغاز للكشف عن كيفية انتشار الفيروس."





وأضاف أن سلالات فيروس كورونا المختلفة تجعل من الممكن تتبع انتقال المرض ومدى انتشاره، مشيرًا إلى ما إذا كان لسياسات العزل الذاتي تأثير.





أخبر تشارلز تشيو، أستاذ الطب والأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا ، كلية الطب في سان فرانسيسكو ، USA Today أن السلالات "قابلة للتتبع" ، و "لدينا القدرة على إجراء التسلسل الجينومي في الوقت الفعلي تقريبًا لرؤية ما السلالات أو السلالات المتداولة ".





تم ربط معظم الحالات على الساحل الغربي للولايات المتحدة بسلالة تم تحديدها لأول مرة في ولاية واشنطن ، وهي على بعد ثلاث طفرات من أول سلالة معروفة ، بينما على الساحل الشرقي ، يبدو أن فيروس كورونا قد جاء من الصين إلى أوروبا ثم إلى نيويورك ، وفقًا لـ USA Today.



