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افتكاسات المصريين في الحجر.. طريقة تحضير الزلابية بعجينة المكرونة

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:14 ص
طريقة تحضير الزلابية
طريقة تحضير الزلابية بعجينة المكرونة
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حياة عبد العزيز
يقضي المصريون وقت فراغ كبير في المنزل بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وفرض الحكومة العزل المنزلي وعدد ساعات حظر التجول للوقاية من الفيروس التاجي كورونا، كل ذلك جعل الأشخاص يتجهون للمطبخ لافتكاسات في الطعام ولتكون آخرهم زلابية بعجينة المكرونة، حيث تداول رواد السوشيال ميديا صور الطعام بعد الانتهاء من تحضيره.

مكونات الزلابية بعجينة المكرونة :

- نصف كيس مكرونة.
- ماء ساخن.
- خميرة فورية.
- زيت.

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طريقة تحضير الزلابية بعجينة المكرونة :

- قومي بوضع المكرونة في وعاء كبير به ماء ساخن.
- تغطية الوعاء نصف ساعة.
- انزعي المكرونة من الماء وضعيها بالخلاط الكهربائي وقومي بالضرب جيدا.
- اضيفي جزءا من المياه مع  نصف ملعقة من الخميرة الفورية.
- قومي بعمل العجين على شكل كرات الزلابية للقلي في زيت غزير.
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