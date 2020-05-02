رونالدو يهنئ ديفيد بيكهام بعيد ميلاده الـ 44

هنأ اسطورة كرة القدم البرازيليه، رونالدو ، زميله السابق في نادي ريال مدريد الاسبانى ، ديفيد بيكهام بمناسبة عيد ميلاده الـ 44.





ونشر رونالدو، صورا له من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق عليها "عيد ميلاد سعيد يا صديقي".





ديفيد بيكهام هو لاعب كرة قدم كان يلعب في ريال مدريد الإسباني بعد أن انتقل إليه قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.





واعتزل ديفيد بيكهام نجم الكرة الإنجليزية كرة القدم إلى الأبد بعد موسم 2013، وكانت مباراته الأخيرة بدورى الأبطال أمام برشلونة الإسبانى.





يذكر أن بيكهام خاض تجربة قصيرة جدا مع باريس سان جرمان فى 2013، قادما من لوس أنجلوس جالاكسى الأمريكى، ليسدل الستار بعدها على مشوار حافل فى كرة القدم، خاض خلاله أكثر من 840 مباراة.



