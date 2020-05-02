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فن

بسبب البرنس.. سلوى عثمان تشعل السوشيال ميديا بمشهد مؤثر

السبت 02/مايو/2020 - 10:23 م
سلوى عثمان
سلوى عثمان
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أحمد إبراهيم
أشعلت الفنانة سلوى عثمان السوشيال ميديا بسبب مشهد فى مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان فى حقلة اليوم الذى تكتشف فيه ان اولادها السبب فى قتل رضوان "محمد رمضان واسرته". 
وبرعت سلوى خطاب فى تجسد المشهد الذى يعد الاصعب فى العمل كونها تصبح بين خيارين أما أن تتكتم الحقيقة وتصبح شريكة معهم فى الجريمة ويطاردها ضميرها أو ان تقوم بالبلاغ عن اولادها وفى هذه الحالة يحاكمون يتهمة القتل العمد. 

مسلسل "البرنس" يقوم ببطولته محمد رمضان وروجينا ونجلاء بدر وتأليف وإخراج محمد سامى. 

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول شاب يرث كل أملاك والده ويحرم منه باقى أشقائه وهو الأمر الذى يدفعهم للانتقام منه.

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