عزمي مجاهد: إجراءات مزايدة تقنية الفيديو قانونية ونالت إشادة وزارة الرياضة

كشف عزمى مجاهد مدير ادارة المتابعة فى اتحاد الكرة عن حقيقة ما يثار حول قانونية المزايدة التى أجراها مسؤولو اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية مع إحدى الشركات العالمية وابرام عقود تطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR.





وقال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. ان موقف الجبلاية قانونى ١٠٠% فى مزايدة تطبيق تقنية الفيديو قبل تفعيلها في الدورة الممتاز فى الموسم الجارى.





وأضاف ان الإجراءات الخاصة بمزايدة تطبيق تقنية الفيديو جرت تحت إشراف الجهات الرقابية والشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الشؤون القانونية فى اتحاد الكرة.





ولفت الى ان اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تلقت خطاب شكر من الجهة الادارية المتمثلة فى وزارة الشباب والرياضة على النزاهة والشفافية فى العقود المبرمة بين الجبلاية واحدة الشركات العالمية المتخصصة في تقنية الفيديو.





كان عمرو الجنايني رءيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة اكد على استعداد وجاهزية الاتحاد المصري لكرة القدم حال صدور قرار الدولة بعودة النشاط في اى وقت.





واكد ان اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عرضت على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطة الاتحاد في حالة استئناف النشاط الرياضي.





جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم السبت بمكتبه للجنة برئاسة عمرو الجنايني وحضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة والدكتورة سحر عبد الحق والدكتور أحمد عبد الله والكابتن محمد فضل أعضاء اللجنة.





حضر الاجتماع الدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.





وشدد الدكتور أشرف صبحي على ان عودة النشاط الرياضي ستقرره الحكومة المصرية وفقا للمعطيات الراهنة وفى ضوء المستجدات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأوضح ان معطيات الواقع الحالي تشير استمرار صعوبة عودة النشاط خلال الوقت الحالي ، كما أثنى على جهود اللجنة الخماسية في إعداد رؤية فنية كاملة حال استئناف الدوري، مؤكدا على التنسيق الكامل بين الوزارة والاتحاد في هذا الشأن.





وتطرق الاجتماع إلى استعراض الإجراءات والضوابط الخاصة بإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم القادم فى إطار التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وفى ضوء ملابسات الموقف الحالي والخاص بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا.