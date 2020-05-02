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فن

بعد تصدرها السوشيال ميديا.. أول تصريح من سلوى عثمان على مشهدها التاريخي

السبت 02/مايو/2020 - 11:45 م
سلوى عثمان
سلوى عثمان
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أحمد إبراهيم
عبرت الفنانة سلوى عثمان عن سعادتها بردود الفعل الايجابية على مشهدها فى مسلسل "البرنس" والذى اثار حالة من الاعجاب لدرجة انها تصدرت به التريند والسوشيال ميديا. 
وقالت سلوى عثمان فى تصريح خاص لـ "صدى البلد": هذا المشهد كان له تحضير خاص نظرا لصعوبته حيث قمت بعدة بروفات اولا مع نفسى فى المنزل وبعدها توجهت إلى لوكيشن التصوير وفضلت الجلوس فى مكان خاص بى. 

واضافت سلوى قائلة: استجمعت وقتها كل المشاعر والأحاسيس المختلفة التى تنتاب أى أم ترى أولادها فى هذا الموقف الصعب وانهم تورطوا فى قتل شقيقهم بسبب المال. 

وأوضحت سلوى عثمان قائلة، ان العمل به كثير من التفاصيل المختلفة وخاصة شقيقة الام التى تنتابها حالة من المشاعر المختلفة. 

وأشعلت الفنانة سلوى عثمان السوشيال ميديا بسبب مشهد فى مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان فى حقلة اليوم الذى تكتشف فيه ان اولادها السبب فى قتل رضوان "محمد رمضان واسرته". 

وبرعت سلوى خطاب فى تجسد المشهد الذى يعد الاصعب فى العمل كونها تصبح بين خيارين أما أن تتكتم الحقيقة وتصبح شريكة معهم فى الجريمة ويطاردها ضميرها أو ان تقوم بالبلاغ عن اولادها وفى هذه الحالة يحاكمون يتهمة القتل العمد. 

مسلسل "البرنس" يقوم ببطولته محمد رمضان وروجينا ونجلاء بدر وتأليف وإخراج محمد سامى. 

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول شاب يرث كل أملاك والده ويحرم منه باقى أشقائه وهو الأمر الذى يدفعهم للانتقام منه.  
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