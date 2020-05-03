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فن

كيف تم تنفيذ المعارك في مسلسل الاختيار؟

الأحد 03/مايو/2020 - 12:24 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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عمر صبحي
كشف مصمم المعارك أحمد عبد الله كواليس "المعارك" التي نفذت في مسلسل "الاختيار"، وكيفية تنفيذها.

وقال أحمد عبد الله من خلال لقائه في برنامج "mbc tranding": احنا بدأنا تصوير المسلسل في شهر 11 وكان تحضير العملية الواحدة يستغرق ثلاثة أيام وأكثر، ورجال القوات المسلحة لهم دور كبير، كنا بتتفرج علي المشاهد الحقيقة للعمليات قبل تصوير المشاهد، وكمان كنا بناخد معلومات عن كل شخصية وكيفية تحركها. 

وأضاف احمد عبد الله من خلال اللقاء: "ودا ساعدنا كتير اوي اننا نطلع الموضوع بشكل حقيقي، وبدأنا التحضير بدري للتحرك التكتيكي "السير بالسلاح" وكيفية إطلاق النار علي هدف وهكذا، وتدريب التحرك التكتيكي استغرق مننا وقت طويل ، وكل المشاهد نفذت من الممثلين عدا مشهد واحد فقط مش هذكرو لانه لسة متعرضش، والمسؤال عن الانفجارات هاني المغربي.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كراره وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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