مواهب أون لاين.. طلاب أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس يبدعون في تلاوة القرآن

بعد مد تعليق الدراسة مرة أخرى، لم تتوقف أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس، عن الأنشطة الفنية وإخراج مواهبهم، حيث قام الطلاب بنشر عدد كبير من فيديوهات لنشر مواهب الطلاب في الشعر، تلاوة القرآن الكريم والرسم.





وقدم الطلاب الأعمال الفنية والمواهب من خلال االصحفة الخاصة بأسرة طلاب من أجل مصر للكلية بعد منع التجمعات حفاظا على سلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وعلى سبيل المثال، قدم طلاب كلية الزراعة بعض الأعمال مثل الشعر والرسم وتلاوة القرآن الكريم وتنافس كثير من الطلاب في عرض مواهبهم.





جدير بالذكر أن مجلس جامعة عين شمس انعقد لوضع آلية وضوابط الامتحانات الإلكترونية والأبحاث لطلاب مراحل النقل بالكليات.







