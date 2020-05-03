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أخبار العالم

باحثة في مختبر ووهان تكشف احتمالية تسرب فيروس كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 12:09 ص
باحثة في مختبر ووهان
باحثة في مختبر ووهان تتحدث عن احتمالية تسرب فيروس كورونا
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رحيم يسري
عاودت  نظرية تسرب فيروس كورونا "كوفيد-19" من داخل مختبر في مدينة ووهان الصينية مصدر انتشار الوباء، الظهور مجددا وسط اتهامات أمريكية صريحة للصين بأنها السبب في تفشي الوباء.

يعمل الباحثون في معهد ووهان لعلوم الفيروسات على دراسة الفيروسات والأمراض المعدية بما فيها عائلة "كورونا"، بينما تشك واشنطن في تسرب الفيروس بالخطأ من داخل مختبر ووهان، وفقا لموقع "بيزنس انسايدر".

تقول جونا مازيت عالمة الأوبئة بجامعة كاليفورنيا والتي عملت سابقا مع الباحثين في مختبر ووهان إنه من المستبعد احتمالية تسرب فيروس كورونا من داخل المعمل، مضيفة: "أعلم أننا عملنا معًا لتطوير بروتوكول أمان صارم للغاية ، ومن غير المرجح أن يكون هذا حادثًا في المختبر".

وتوضح أن العينات المأخوذة من المختبر لا تتطابق مع عينات "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن الباحثين في مختبر ووهان قاموا بالبحث في سجلات المختبر للتحقق من الحوادث والفيروسات التي تم العمل عليها، موضحة أن الجينوم الوراثي لكورونا لا يتطابق مع البيانات المسجلة في المختبر.

إضافة إلى ذلك، يطبق المختبر إجراءات سلامة صارمة، وفقا للباحثة الأمريكية، موضحة ان الباحثين والعاملين في المختبر يرتدون معدات سلامة شخصية إضافية للحماية مثل طبقات متعددة من القفازات، معدات حماية العين، بدلات وقائية لحماية الجسم بالكامل، وكذلك الأقنعة الوقائية.

وتشير الباحثة السابقة بالمعهد إلى ان جميع العينات يتم تجميدها عن طريق وضعها في سائل النيتروجين، مع التزام العاملين بإجراءات الحماية إضافة إلى تطهير القوارير وغيره من الإجراءات الصارمة.

وتسلط العالمة الضوء على أن المرض على الأرجح قد انتقل من الحيوان للبشر، موضحة أن الادلة على ذلك الأمر عديدة، حيث أثبتت الدرسات احتمالية انتقال كورونا من الخفافيش بنسبة تزيد عن 90%، مؤكدة أن الأمراض "حيوانية الأصل" تنتشر بشكل أكبر على عكس الفيروسات الأخرى.

وترى مازيت أن الكهوف والأماكن البرية للصيد أو السياحة التي يتواجد فيها الخفافيش أخطر على البشر في ظل عدم اتخاذهم إجراءات حماية صارمة، مشيرة إلى أن 1 من كل 7 ملايين شخص في شرق آسيا معرضين للإصابة بالفيروسات الحيوانية.

وفي وقت سابق أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا "من أصل طبيعي" وذلك بعد التشاور مع العلماء والاطلاع على كثير من الدراسات، بينما يصر ترامب على اتهام الصين بتضليل المجتمع الدولي وإخفاء معلومات بشأن وباء كورونا.
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