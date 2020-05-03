"وشهد شاهد من أهلها".. أسامة عرابي: الأهلي لا يستحق الدوري هذا الموسم حال إلغائه .. فيديو

أكد أسامة عرابي ، لاعب الأهلي السابق ، أنه يؤيد عودة النشاط الرياضي من جديد خلال الفترة المقبلة.





وأضاف أسامة عرابي خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس 2"، أن إلغاء الدوري المصري وكافة الأنشطة الرياضية هذا الموسم يتسبب في خسائر مالية كبيرة.

وأوضح أسامة عرابي ، أن الأندية التي ترغب في إلغاء الدوري هذا الموسم مهددة بالهبوط إضافة الي تعرض البعض إلى أزمة مالية كبيرة بسبب عقود اللاعبين .

وتابع: "الأهلي يحرص على استكمال الدوري نظرا لاحتلاله الصدارة، إضافة الي حرص المقاولون العرب الذي ينافس بقوة على بطولة الدوري هذا الموسم .

وأكد أسامة عرابي أنه لا يحق تتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري في حالة إلغاءه معلقا: "تتويج الأهلي دون استكمال الدوري يسبب مشاكل كثيرة نظرا لمنافسة بعض الفرق الأخري.