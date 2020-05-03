نائب حميات إمبابة: الماسك يقي من إصابات كورونا بنسبة 60%.. فيديو

، إنه لا يوجد اى اهتمام من المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد "فيروس كورونا"، والناس حتى الآن لا تدرك كارثة "كورونا".

وأضاف الجارحي خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر ببرنامج كل يوم الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز: "وزارة الصحة هتعمل أكتر من كدا إيه.. نضحى بحياتنا.. ساعدونا بالالتزام.. الماسك يساعد في الحد من انتشار الفيروس بنسبة 60%".





وحذر نائب مدير مستشفى حميات امباية ، من أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، سوف يؤدي إلى كارثة وسنتحول إلى إيطاليا جديدة وستزيد أعداد الإصابات والوفيات بشكل مرعب لا يتخيله أحد، مؤكدا أن وزارة الصحة قدمت كل ما لديها من أجل التغلب على الفيروس ومواجته إلا أن المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات التي حددتها الدولة وبالتالي زادت نسب الإصابات في مصر.





وطالب المواطن الذي يشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، التوجه على الفور إلى أقرب مستشفى حميات ليتم فحصه وأخذ عينة منه للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التأكد من سلامته وعدم إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يدعو إلى الخجل بالمرة.







من جانبه طالب الإعلامي خالد أبو بكر الحكومة بضرورة فرض ارتداء الكمامة للجميع، في كل التعاملات في المصانع والمصالح الحكومية والخاصة المحلات والميكروباصات وغيرهم، وأن يكون قرارا ملزما لا يمكن مخالفته من قبل المواطنين وتعاقب عليه الدولة.