وزير الداخلية الأسبق: الإرهابيون حاولوا اغتيالي بـ 500 كيلو متفجرات.. والاختيار كشف حقيقتهم.. ورفضت تأمين مقرات الإخوان

كشف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل محاولة اغتياله على يد العناصر الإرهابية بقيادة الإرهابى هشام عشماوي، كما تحدث عن رأيه في مسلسل الاختيار الذي يجسد بطولات القوات المسلحة وشهدائها، وتحدث عن مطالب الإخوان بتأمين مقرات أحزابهم، جاء ذلك في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".





ما هي كواليس محاولة الاغتيال الفاشلة؟





فشل العناصر الإرهابية في محاولة اغتيالي يظهر أمام العالم مدى خيبة العناصر الإرهابية، و متفجرات السيارة المفخخة تصل إلى 500 كيلو ولحظة الانفجار كانت صعبة للغاية، وتم العثور على محرك السيارة المفخخة في الدور 12 من احد العمارات.





هل تواصل معك احد بعد الانفجار مباشرة؟





رئيس الجمهورية حاول الاتصال بي واطمأن على حالتي الصحية وطلب مني الظهور على شاشة التليفزيون لتكذيب ادعاء الإرهابيين بان عملية الاغتيال نجحت، و بعد الحادثة بـ 24 ساعة تم التعرف على كافة العناصر المشاركة في محاولة الاغتيال.





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ما قولك في طلب الإخوان منك تأمين مقراتهم؟





رفضت تامين مقرات وأحزاب جماعة الإخوان الإرهابية، و في فترة من الفترات الاخوان شعروا ان الدولة تخصهم فقط ولكن الدولة لا يصح ان تسير بهذا الأسلوب ولكننا قررنا الوقوف بجانب الشعب.





وعدم تأمين مقرات الإخوان كان امرا مقصودا وقلت هذا الكلام عندما كان الإخوان في الحكم، وهو ما تسبب في شد وجذب بيني وبين قيادتهم، و المعزول مرسي تواصل معي لكنني رفضت".





هل قدم الاخوان لك كشفا بأسماء شخصيات عاملة للتخلص منهم؟





تلقيت كشفا بمجموعة من الشخصيات العامة والإعلامية في فترة حكم الإخوان للتخلص منهم بأي أسلوب ولكني رفضت، و قطعت الكشف أمام مندوب الإخوان.





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كيف رأيت اعدام الارهابي هشام عشماوي؟





الإرهابى هشام عشماوي كان يتم متابعته فور فصله من القوات المسلحة، و ارتكب جرائم كثيرة بشعة في حق أبطال القوات المسلحة والشرطة ولا يكفيه إعدام واحد فقط، و سقط أعداد كبيرة الشهداء بسبب اعمال إرهابية نفذها هشام عشماوي".





ما رأيك في مسلسل الأختيار؟

مسلسل الأختيار عمل درامي ضخم ويأتي في توقيت مناسب للغاية، واسم المسلسل يظهر الفارق بين اثنين من الضباط أحدهما وهب نفسه لخدمة وطنه، والآخر خائن سيطرت الأفكار المتطرفة عليه ، والمسلسل يكشف للجميع الحقيقة ويظهر بطولات الشهيد البطل احمد المنسي .



