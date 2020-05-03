حفظ القرآن كاملاً وعاش في مصر.. قصة علي كمال جد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

الزواج المستحيل

وبعدها سافر كمال إلى سويسرا لقضاء العطلة الصيفية، ومنها إلى فرنسا وأصبح صحفيا ناجحا عام 1903، والتقى حينها بامرأة أنجلو سويسرية وهي ابنة مارجريت جونسون في سويسرا، على الرغم من أن علي أراد الزواج منها إلا أنه كان مترددًا لأنه كان يدرك صعوبات الزواج بين رجل تركي وامرأة بريطانية، وقبل أن يعود إلى بلاده قال علي كمال لبرون: "سأعود إلى القاهرة الآن، لن أرسل لك بطاقة أو رسالة لك لمدة عام ، لكنني سأعود هنا في العام المقبل. إذا أتيت أيضًا ، فعندئذ سنتحدث ونقرر "، وبالفعل التقيا بعد عام مرة أخرى في سويسرا وحينها قرروا الزواج.





بحث علي كمال وحبيبته عن كاهن لكنهم جاهدوا للعثور على كاهن يوافق على زواجهما، وفي النهاية تمكنا من العثور على كاهن وافق على زواج التركي المسلم من البريطانية المسيحية، و أنجب الزوجان أول ابن لهما بعد لزواج ولكنه أصيب بالسعال الديكي وكان عمره حينها بضعة أشهر فقط، ولم يستطيع الأأطباء إنقاذه في سويسرا وتركيا.





بعد ذلك أنجبا ابنة تدعي سلمى وأخذ زوجته وابنته وعاشوا في القاهرة لبعض الوقت، وبعدها عاد علي كمال مع عائلته إلى تركيا في عام 1908، واستقروا في قرية بيبيك خارج اسطنبول، ومارس حياته المهنية في الصحافة، ورغم مرور أكثر من مائة عام، إلا أن النسخ الأصلية الذي كتبها بخط يده ما زالت موجودة حتى الآن في مكتبة بتركيا ومتاحة ايضا للإطلاع عليها.



