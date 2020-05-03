وظائف عداد الـ Rpm في السيارة

جميعًا نعلم وظيفة عداد السرعة في السيارة فهو يقيس السرعة التي تسير بها المركبة، ويوجد اكثر من عداد في تابلوة السيارة فيوجد مثلا عداد البنزين وهو مؤشر يفيد بكمية الوقود الموجودة في تانك السيارة ، وعداد الحرارة وهو مؤشر يبين درجة حرارة المحرك.





ويوجد عداد اخر مماثل لعداد السرعة يحسب عدد لفات المحرك ويسمي عداد RBM ويجهل الكثير من سائقي السيارات هذا العداد.. وفيما وظيفة هذا العداد.





الـ RPM اختصار لكلمة Revolution Per Minute التي تعني دورة في الدقيقة ويعطينا فكرة عن أداء المحرك ومن خلاله تستطيع الحفاظ على سيارتك وتطيل عمرها.





عداد الـRPM يتكون من 0 الى 8 ألاف ومن خلال العداد تلاحظ أنه في الرقم 6 في أغلب السيارات باللون الأحمر وتسمى هده المنطقة بالمنطقة الحمراء ويجب عدم الوصول اليها لضمان اطول عمر للمحرك .



